French Open: Thiem vs. Berrettini, Fr. 3. Partie nach 11 Uhr

Dominic Thiem spielt am Freitag zum zweiten Mal im Verlauf dieser French Open in der "Stierkampf-Arena" bzw. Court 1. Im dritten Match nach 11.00 Uhr (live ORF Sport +) trifft Thiem im Kampf um das Achtelfinale auf den Italiener Matteo Berrettini.

Durchaus möglich ist allerdings, dass er wieder eine Weile warten muss. Denn als erstes Match ist die Partie zwischen Grigor Dimitrow (BUL-4) gegen Fernando Verdasco (ESP-30) angesetzt. Dimitrow hatte zuletzt ebenfalls vor Thiem gespielt und für seinen Sieg 4:19 Stunden benötigt. Dazwischen ist noch die Partie zwischen Mihaela Buzarnescu und Elina Svitolina.

Favorit

Thiem ist gegen den Italiener klarer Favorit. Ein Aufeinandertreffen gab es bisher nicht. Berrettini setzte sich in der ersten Runde gegen Gilles Muller (29) in vier Sätzen durch. In der zweiten Runde bezwang er den Letten Ernests Gulbis ebenfalls in vier Sätzen. Berrettini sagte vor dem Spiel: "Es wird ein sehr, sehr, hartes Match. Gegen Thiem zeigt sich auch, auf welchem Level ich bin."

In der nächsten Runde wartet der Gewinner des Spiels Nishikori (JPN) vs. Simon(FRA).

