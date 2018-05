ÖFB-Test: Österreich vs. Deutschland, Sa. 18 Uhr

Man kennt sich ja: Den österreichischen und den deutschen Fußball verbindet gar nicht so wenig. Viele österreichische Fußballer verdienen ihr Geld in der deutschen Bundesliga, sind dort Leistungsträger. Auf der anderen Seite ist der Resepkt in den letzten Jahren wohl gewachsen. Österreich ist für Deutschland keine gmahte Wies'n mehr.

Selbstvertrauen

Das deutsche Team qualifizierte sich souverän für die Endrunde in Russland, Österreich muss bekanntlich zuschauen. Nichtsdestotrotz ist unter dem neuen Teamchef Franco Foda ein gewisses Selbstbewusstsein eingekehrt. Die letzten vier Spiel konnten allesamt gewonnen werden. Das hat sich herumgesprochen.

Der aktuelle Weltmeister Deutschland ist aber freilich wieder ein anderes Kaliber, auch bei der WM in Russland zählt das DFB-Team zu den großen Favoriten. Eine Comeback wird es in Klagenfurt auch geben: Einser-Goalie Manuel Neuer kehrt nach langer Verletzungspause wieder ins Tor zurück.

