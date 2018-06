WM-Beisl: Ist die offizielle Hymne "Live It Up" konkurrenzfähig?

Was ist das WM-Beisl?

Das nächste Public Viewing ist zu weit weg, die Freunde wollen heute auch nicht vorbeikommen, und selbst der Hund bleibt in seinem Körbchen liegen – mit wem unterhält man sich dann über Fußball? Eh klar, mit hunderten Usern auf DER STANDARD. Was in den Livetickern selbstverständlich ist, können Sie nun auch vor, zwischen und nach den Spielen genießen – den fast immer wertvollen Meinungsaustausch mit gleichgesinnten Usern. Im WM-Beisl finden Sie Diskussionen zu den größten Fehlentscheidungen und brenzligsten Szenen und alles rund um die Spiele bei der Weltmeisterschaft in Russland.



WM 2018 in Russland: Termin, Dauer und Gruppen

Die 21. Fußballweltmeisterschaft findet von 14. Juni bis zum Finale am Sonntag, dem 15. Juli statt. Das Auftaktspiel bestreiten Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. Wer gegen wen spielt und wer in welchen der acht Gruppen beheimatet ist, erfährt man am besten in unserem WM-Spielplan zum Ausdrucken und in den Fußballtabellen zur Weltmeisterschaft – und wenn Sie schon jetzt wissen, wer gewinnen wird, können Sie bei unserem Tippspiel mitspielen.

Formate von DER STANDARD rund um die Fußball-WM 2018