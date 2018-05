French Open: Thiem vs. Iwaschka, Mo., 2. Match nach 11 Uhr

In der "Stierkampf-Arena", also auf Platz 1, beginnt Dominic Thiem am Montag seine fünften French Open in Paris. Der als Nummer 7 gesetzte Österreicher trifft im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr auf den 24-jährigen Weißrussen Ilja Iwaschka, die Nummer 119 der Tennis-Weltrangliste.

Thiem könnte im Falle eines Erstrunden-Sieges in der Folge auf den griechischen Aufsteiger Stefanos Tsitsipas oder erneut einen Qualifikanten treffen. Österreichs Nummer eins hatte zuletzt zweimal in Folge das Halbfinale von Paris erreicht. Auf dem Weg dorthin wäre bei programmgemäßem Verlauf in Runde drei der Luxemburger Gilles Muller (Nr. 29) der erste gesetzte Gegner, im Achtelfinale bekäme es der neunfache Turniersieger dann mit Sam Querrey (USA, 12) oder dem nach einer Verletzung zurückgekehrten, kampfstarken Japaner Kei Nishikori (19) zu tun.

