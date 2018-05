Buwog-Prozess: Richterin setzt Meischberger weiter unter Druck

Wien – Walter Meischberger wird auch am heutigen 34. Verhandlungstag gefordert sein. Auf dem Programm steht seine Einvernahme zu Kontobewegungen – das war auch das Thema des gestrigen Prozesstages gewesen. Penibel fragte Richterin Marion Hohenecker diverse Auszahlungen und Geldflüsse von den drei Konten ab, die im Mittelpunkt der Korruptionsvorwürfe stehen. Meischberger geriet bei seinen Erklärungen immer wieder ins Strudeln, verwies auf seinen Bankbetreuer.

Ob Ausgaben für Immobilieninvestments (die Staatsanwaltschaft rechnet sie Immobilienmakler Ernst Plech zu), Aktienkäufe (werden Karl-Heinz Grasser zugerechnet) oder für Haus, Yacht Tanit, Wohnung in Ibiza und Ankauf von Kunst: Das alles habe er, Meischberger, von seinem Geld und seinen drei Liechtenstein-Konten finanziert. Zur Sprache kamen Benützungsverträge für die Yacht (an geraden Tagen durften Plech und Familie sie nutzen, an ungeraden Meischbergers) und Verträge für die Immoinvestments, die Plech und Meischberger im Nachhinein errichtet hatten, um sie der Staatsanwaltschaft vorlegen zu können. Man habe da aber nur das zuvor mündlich Vereinbarte niedergeschrieben, so Meischberger.

Heute, Donnerstag, wird es weitere Details dazu geben. Renate Graber tickert wie gewohnt ab 09.30 Uhr aus dem Wiener Straflandesgericht (red, 24.5.2018)