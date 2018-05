Facebook-Datenaffäre: Zuckerbergs Treffen mit EU-Parlamentariern im Liveticker

Wochenlang hat man gestritten, nun ist es so weit: Facebook-Chef Mark Zuckerberg wird am Dienstagabend ab 18.15 Uhr zu dem Skandal rund um Cambridge Analytica mit dem EU-Parlament sprechen.

Der Konzern hatte eingeräumt, dass Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern unerlaubt bei dem britischen Unternehmen Cambridge Analytica gelandet waren. Die Firma habe sie primär genutzt, um personalisierte Wahlwerbung für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump zu erstellen, und soll so maßgeblich an dessen Sieg beteiligt gewesen sein. In Europa sollen davon 2,7 Millionen Menschen betroffen gewesen sein.

Kritik

Zuckerberg hatte ursprünglich seinen Stellvertreter Joel Kaplan schicken wollen, änderte aber nach Druck des EU-Parlaments seine Entscheidung. Außerdem hätte das Treffen hinter verschlossenen Türen stattfinden sollen, was aber im Parlament und in der EU-Kommission auf Kritik gestoßen war. Der Facebook-Chef gab schließlich kurzfristig nach.

Zuckerbergs Hearing findet nur kurze Zeit vor dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutzgrundverordnung statt. Der Milliardär stellte sich bereits im April den Fragen des US-Kongresses. Dort machte er einen guten Eindruck, nicht zuletzt aufgrund vieler sehr grundlegender Fragen der Senatoren. (red, 22.5.2018)

