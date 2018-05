SKN St. Pölten vs. Austria Wien, So., 16.30 Uhr

Nach einer Saison zum Vergessen lechzt die Austria dieser Tage nach positiven Schlagzeilen. Vor Matchl beim SKN St. Pölten wurde ausgiebig der Aufstieg der Amateur-Mannschaft in die neue 2. Liga gefeiert. Die Stimmungslage bei den Profis ist indes wenig berauschend. In Niederösterreichs Kapitale droht die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen.

Beste Aussichten

In St. Pölten ging die Austria in dieser Saison bereits einmal als Verlierer vom Feld. Das 1:0 Ende November ist der bis dato einzige Heimerfolg der Niederösterreicher in der laufenden Saison.