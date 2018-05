Die royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle live

Er ist der Sechste in der britischen Thronfolge, sie eine bekannte Schauspielerin aus den USA: Am Samstag heiraten Prinz Harry und Meghan Markle – und die Welt sieht zu. Bereits im Vorfeld war der Medienrummel um das Paar groß: Auf der einen Seite feierten die Royals-Fans die märchenhafte Romanze, auf der anderen Seite musste Markle rassistische Beschimpfungen über sich ergehen lassen und wilde Spekulationen, warum ihr Vater doch nicht zur Hochzeit kommen wird.

Klar ist, dass die Hochzeit auch der britischen Wirtschaft zusätzliche Einnahmen beschert. Die Tourismusbetriebe jubeln über steigende Nächtigungszahlen, Pubs feiern, dass ihre Sperrstunde verlängert wurde, und Souvenierhersteller drucken frohlockend das Verlobungsbild des Paares auf alles, das ihnen unterkommt.

Also setzen Sie Ihre Krönchen auf, entkorken Sie den Sekt und verfolgen Sie gemeinsam mit uns die Feierlichkeiten in Windsor.

Ablauf (österreichische Zeit):

10.00 Uhr: Der Park von Schloss Windsor wird für die 2.640 Gäste aus der Bevölkerung geöffnet. Eingeladen sind unter anderem 1.200 Jugendliche, 200 Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen, 100 Kinder aus Schulen der Umgebung und 530 Angestellte des Königshauses.

10.30 Uhr: Die etwa 600 Hochzeitsgäste werden mit Bussen zum runden Turm von Schloss Windsor gebracht und gehen zu Fuß bis zum Südeingang der St. George's Chapel – der geschichtsträchtigen Kirche, in der die Trauung stattfindet.

12.00 Uhr: Die letzten Gäste, die nicht zur Königsfamilie gehören, nehmen in der Kirche Platz.

12.20 Uhr: Die Mitglieder des Königshauses fahren im Auto zur Kirche oder gehen zu Fuß dorthin. Sie betreten das Gotteshaus durch das Galiläa-Portal an der Südseite. Prinz Harry und der Trauzeuge, sein Bruder William, kommen wahrscheinlich zu Fuß an der Treppe an der Westseite an, wo sie zunächst die auf dem Gelände versammelte Menge begrüßen. Meghan Markle und ihre Mutter Doria Ragland fahren mit dem Auto nach Schloss Windsor. Vor der Kirche trifft die Braut auf ihre Blumenkinder. Gemeinsam betreten sie die Kirche ebenfalls über die Stufen an der Westseite.

13.00 Uhr: Der Traugottesdienst beginnt. Er wird vom Dekan von Windsor, David Conner, geleitet. Das Eheversprechen nimmt der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, Harry und Meghan ab. Die Predigt hält das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in den USA, der Afroamerikaner Michael Bruce Curry. Mit dabei sind auch die drei Geschwister von Prinzessin Diana, der verstorbenen Mutter des Bräutigams. Eine der beiden Schwestern, Lady Jane Fellowes, wird einen Text lesen.

14.00 Uhr: Meghan und Harry verlassen die Kirche über die Treppe an der Westseite und grüßen die Vertreter der Wohltätigkeitsorganisationen. Anschließend steigt das Paar in eine Kutsche, einen offenen Ascot-Landauer, um eine 25-minütige Fahrt durch Windsor zu unternehmen. Die nahen Verwandten winken den beiden von den Stufen hinterher. Vier Schimmel namens Milford Haven, Storm, Plymouth und Tyrone ziehen die Kutsche durch die High Street und die Long-Walk-Allee zurück nach Schloss Windsor.

14.30 Uhr: Königin Elizabeth II. gibt in der St. George's Hall im Schloss einen Empfang für das Brautpaar und seine 600 Gäste. Anschließend posieren Meghan, Harry und die Königsfamilie für die offiziellen Hochzeitsfotos. Der Fotograf ist Alexi Lubomirski, der schon die Verlobungsfotos gemacht hat.

Am Abend: Prinz Charles, Harrys Vater, richtet ein privates Fest für Verwandte und enge Freunde aus. Zu der Feier in Frogmore House werden 200 Gäste erwartet. Frogmore House ist ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert und liegt etwa einen Kilometer von Schloss Windsor entfernt. (red, APA, 18.5.2018)

