Michael Ludwig präsentiert sein neues Team für Wien

Bei der internen Kampfabstimmung der Wiener SPÖ ging Michael Ludwig am 27. Jänner als Sieger hervor. Als Chef der Stadtroten wird Ludwig am 24. Mai auch das Amt des Bürgermeisters von Michael Häupl übernehmen. Sein Team, so kündigte Ludwig bereits mehrfach an, soll sich aus alten Gesichtern und frischem Wind zusammensetzen.

Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger und Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny haben bereits selbst die Reißleine gezogen und ihren Rücktritt angekündigt. Finanzstadträtin Renate Brauner gilt ebenso als Ablösekandidatin. Gerüchte über die Nachfolge der drei Funktionäre bestätigte Ludwig bis Sonntag nicht. Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Umweltstadträtin Ulli Sima dürften laut Spekulationen bleiben.

In den vergangenen Wochen wurde daher viel spekuliert. Der STANDARD berichtet am Montagvormittag live. (red)

