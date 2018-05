Tennis live: Finale in Madrid: Thiem vs. Zverev, ab 18.30

Dominic Thiem spielt zum zweiten Mal in Folge das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid. Im Endspiel (nicht vor 18.30 Uhr/live Sky) bekommt es der Weltranglisten-Siebente aus Lichtenwörth mit dem als Nummer zwei gesetzten Deutschen Alexander Zverev zu tun. Thiem hat seine 600 Punkte aus dem Vorjahr damit nun verteidigt und ein Preisgeld von 583.725 Euro (brutto) sicher. Holt er seinen ersten 1000er-Titel, dann gewinnt Thiem den Siegerscheck in Höhe von 1.190.490 Euro.

Doppelte Freude

Österreichs Tennis-Star kennt seinen deutschen Kontrahenten gut: "Wir haben fünfmal gegeneinander gespielt. Das letzte Mal ist schon über ein Jahr her. Wir kennen uns in- und auswendig", erklärte Thiem. "Allerdings ist er seit wir das letzte Mal gegeneinander gespielt haben zu einem absoluten Topstar, Topspieler gereift. Er ist bei jedem Turnier einer der Top-Favoriten. Es ist eine schöne Rivalität mit ihm."

Vorbereiten

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev setzte sich im Halbfinale gegen den kanadischen Shootingstar Denis Shapovalov mit 6:4, 6:1 durch. "Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich riesig darauf. Gegen Dominic muss ich mich perfekt vorbereiten, um eine Chance zu haben. Das wird ein aggressives Spiel", sagte Zverev nach seinem Match bei Sky.

