Tennis live: Halbfinale in Madrid, Thiem vs. Anderson, ab 16 Uhr

Thiem trifft am Samstag (nicht vor 16.00 Uhr) auf den Südafrikaner Kevin Anderson. "Ich habe keine so gute Bilanz gegen ihn, aber es war noch nie auf Sand gegen ihn", erinnerte Thiem an seine 0:6-Bilanz gegen den aufschlagstarken Südafrikaner. Das wird ein komplett anderes Spiel als heute. Ich bin unfassbar glücklich über den Sieg, aber das Turnier ist nicht zu Ende. Ich muss schauen, dass ich ganz frisch wieder in das Match reingehe." Anderson hatte sich in drei Sätzen gegen den Serben Dusan Lajovic im Viertelfinale durchgesetzt.

Staunen

Am Vortag brachte Thiem die Tennis-Welt in Staunen, als er Sandplatzkönig Rafel Nadal bei dessen Heimturnier in zwei Sätzen vom Platz und aus dem Bewerb nahm. Nadal hatte zuvor 50 Sätze auf Sand in Folge gewonnen.

"Ich habe vorher gewusst, um Rafa zu schlagen, muss ich eine spezielle Leistung erbringen, und genau das habe ich heute gemacht", freute sich Thiem im Interview auf "Sky". "Ich habe sehr viele gute Vorhand-longline-Schläge gespielt und gut retourniert heute. Die Höhenlage hier in Madrid kommt mir schon sehr entgegen und seinem Spiel vielleicht nicht so", gestand Thiem. Allerdings sei es auch wichtig gewesen, mit der Einstellung ins Match zu gehen, zu gewinnen, trotz der "bösen Abfuhr", die er vor zwei Wochen in Monte Carlo (0:6,2:6) erlitten hatte.

