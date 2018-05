Deutsche Bundesliga live: letzter Spieltag in Konferenz

Die Ausgangslage ist eindeutig: Der HSV (28 Punkte) muss am Samstag (15.30 Uhr) sein Heimspiel gegen die noch auf die Europa-League-Teilnahme hoffenden Gladbacher gewinnen und auf eine Heimniederlage der Wolfsburger (30) gegen die als Absteiger feststehenden Kölner (22) hoffen. Dann würde er zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren in die Relegation gehen. Dort wartet am 17. und 21. Mai der Zweitligadritte Holstein Kiel.

Für Borussia Dortmund ist die Champions-League-Qualifikation ein Muss, für 1899 Hoffenheim wäre sie das Sahnehäubchen auf die Saison. Entsprechend lastet der Druck im "Millionenspiel" am Samstag (15.30 Uhr, Sky) auf den Gästen aus Dortmund, bei denen Peter Stöger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum letzten Mal als Trainer auf der Bank sitzen wird.

Die Hoffenheimer, die ebenso wie der BVB auch noch Verfolger Bayer Leverkusen (gegen Hannover) beobachten müssen, wollen Stögers Plänen einen Strich durch die Rechnung machen.

Die Begegnungen der letzten Runde

Bayern München – Stuttgart

Schalke- Frankfurt

Hoffenheim – Dortmund

Leverkusen – Hannover

Hertha BSC – Leipzig

Hamburger SV- Mönchengladbach

Freiburg – Augsburg

Mainz- Bremen

Wolfsburg – Köln

