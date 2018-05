63. Song Contest: Österreich im Finale mit Startnummer 5

Nach zwei mehr oder weniger aufregenden Halbfinali wird es am Samstag ernst: In der Altice Arena in Lissabon geht ab 21 Uhr das Finale des 63. Eurovision Song Contest über die Bühne.

Österreich sicherte sich mit Cesár Samspson bereits am Dienstag sein Ticket für das Finale, und wir mit der Startnummer 5 in den Singwettkampf treten. Neben den 20 aus den Halbfinalen aufgestiegenen Ländern auch die "Big Five" genannten größten Beitragszahler des Bewerbs ihren Einsatz haben: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Und auch der heurige Gastgeber Portugal ist erst in der Endrunde mit dabei.

Alle 26 Nationen müssen sich dann vor den erwarteten rund 120 Millionen Fernsehzuschauern beweisen, um die europäische Sangeskrone zu ergattern.

DER STANDARD tickert – in gewohnter Art und Weise – ab ca. 20 Uhr live. Das Forum wartet auf Sie! (red, 12.5.2018)

