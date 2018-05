Tennis live: Thiem vs. Nadal ab 17 Uhr

Die Vorzeichen sind klar: Die Nummer eins der Welt Rafael Nadal ist in bestechender Form. Bei seinem Heimturnier in Madrid zählt für den Spanier freilich nur der Turniersieg. Zudem dominiert er die Sandplatzsaison nach Belieben.

Sensation

Auf der anderen Seite stottert es bei Österreichs Nummer eins Dominic Thiem noch. Der Niederösterreicher hatte in den ersten beiden Runden in Madrid mehr Mühe, als erwartet. Gerade im Achtelfinale stand er gegen den Kroaten Borna Coric schon am Rande einer Niederlage, konnte sich aber mit einem Dreisatz-Erfolg noch das Duell mit Nadal erspielen. Österreichs bester Tennisspieler nimmt also einen erneuten Anlauf um Nadal auf dem roten Sand zu schlagen. Das wäre dann eine Sensation.

Aussichten

"Wenn ich morgen so spiele wie im Finish, habe ich auch gute Chancen. Wenn ich wieder so schlecht beginne, dann werde ich verlieren, das ist ganz klar", hatte Thiem am Mittwoch nach der zweiten Runde gesagt. Im Head to Head steht es 6:2 für Favorit Nadal, das letzte Aufeinandertreffen in Barcelona ging klar mit 6:0,6:2 an den Spanier.

Rückblick:

