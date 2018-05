Bundesliga live: Rapid vs. Salzburg, So. 16.30 Uhr

Kurz vor Ende der Saison tscheppert es noch einmal. In den letzten Jahren hat sich zwischen Salzburg und Rapid eine ordentliche Rivalität entwickelt. Die Duelle zwischen den beiden Vereinen sind immer das Highlight der Runde.

Prestige und Punkte

Für Salzburg geht es eigentlich nur mehr ums Prestige. Und um ein Statement in Wien. Die Bullen stehen sei ihrem Sieg gegen Sturm in der letzten Runde als Meister fest. Nach der Niederlage im Cupfinale muss sich das Team von Marco Rose aber noch einmal sammeln. Das letzte Duell in Wien konnten die Salzburger mit 3:2 gewinnen.

Bei Rapid geht es um mehr. Die Hütteldorfer legten eine starke Rückrunde auf den Rasen und sind mittendrin um den Kampf ums internationale Geschäft. Derzeit liegt das Team von Goran Djuricin auf dem dritten Platz. Der Vorsprung auf den LASK beträgt lediglich einen Punkt, auf Sturm und Platz zwei fehlen den Wienern vier Zähler. Es wird also noch eine heiße Schlussphase der Saison.

