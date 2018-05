Mitschreiben: Tepser und das Drama am Uni-Campus

Der Ablauf ist den Kurzgeschichte-Veteranen bekannt, Neulinge lesen sich diese Zeilen aufmerksam durch: Lukas Pellmann beginnt hier im Forum eine Kurzgeschichte, die Sie nach Ihren Ideen fortsetzen können, indem Sie einen Vorschlag posten. Nutzen Sie dabei ruhig die volle Zeichenzahl aus! Jede Woche wird er einen Vorschlag zur Fortsetzung des Kurzgeschichte nominieren und posten, die Sie dann erneut weiterführen können. Die Kurzgeschichte wird insgesamt aus sieben Teilen bestehen.

Pellmann selbst bezieht in seinen interaktiven Wien-Krimis die Community über Social-Media-Kanäle mit ein. Leserinnen und Leser konnten in seinen bisher vier Krimis "Mord im Zweiten", "Hängende Spitze", "Instamord" und "Ehrenrunde" via Instagram, WhatsApp, Quizduell und Twitter die Handlung beeinflussen.

Im Mai 2018 erscheint mit "Prater – Ein dystopischer Heimatroman" Lukas Pellmanns erster Roman im Verlag text/rahmen. Die Buchpräsentation findet am 7. Juni 2018 (19 Uhr) in der Buchhandlung im Stuwerviertel statt. Alle Informationen zu Büchern und Lesungen von Lukas Pellmann finden sich auf dessen Website. "Tepser und das Drama am Uni-Campus" ist ein Kooperationsprojekt mit der Universität Wien aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Uni-Campus im Alten AKH. Der am Beginn der Kurzgeschichte geschilderte Instawalk findet am 17. Mai 2018 statt.



Viel Vergnügen beim Lesen dieser interaktiven Kurzgeschichte!