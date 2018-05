Eishockey-WM live: Schweden vs. Österreich, Mi., 20.15 Uhr

Spiel vier für die österreichische Nationalmannschaft bei der Eishockey-WM in Dänemark. Für das ÖEHV-Team gilt es gegen Weltmeister Schweden Fahrt aufzunehmen und die Abstimmung zu finden, um für die kommenden Aufgaben (Frankreich am Freitag und Weißrussland am Samstag, jeweils 16.15 Uhr) gerüstet zu sein. Gegen das Dreikronenteam wird nichts zu holen sein, gegen Frankreich und Weißrussland wird sich dann aber mit ziemlicher Sicherheit entscheiden, wer den Klassenerhalt schaffen kann und wer eher nicht.

Nach der 2:4-Niederlage gegen keineswegs überragende Slowaken am Dienstag waren die Spieler selbstkritisch. Nun gilt es, die Fehler schnell abzustellen. "Uns passieren immer wieder die gleichen Fehler. Da haben wir bisher daraus noch nicht gelernt, das müssen wir jetzt schnell machen", so Kapitän Thomas Hundertpfund. Ein Spiel hat man noch Zeit, sich an die höhere Intensität anzupassen. "Morgen wird noch ein bisschen ein Lernprozess da sein, dann müssen wir bereit sein für Frankreich und Weißrussland und zwei Siege holen", sagte der Stürmer mit Blick auf die Schlüsselspiele.