63. Song Contest: Zweites Halbfinale ab 20 Uhr im Liveticker

Nachdem das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2018 in Portugal geschlagen ist und Österreichs Kandidat Cesár Sampson den Einzug ins Finale am Samstag geschafft hat, wird im zweiten Semifinale am Donnerstag entschieden, welche zehn Nationen das Starterfeld des ESC-Finales in Lissabon komplettieren. 18 Länder treten gegeneinander an. Insgesamt stehen für Samstag 20 Finaltickets zur Verfügung, 10 davon sind nun bereits vergeben.

In den Halbfinals kann man als Zuseherin oder Zuseher nur in der Show voten, in der das eigene Land vertreten ist. Für das zweite Semifinale bedeutet das, dass Österreicherinnen und Österreicher diesmal nicht voten können, da unser Kandidat Cesár Sampson ja bereits im ersten Semifinale aufgetreten ist. Beim Finale am 12. Mai ist das Voting auch für Österreich wieder geöffnet.

"All Aboard!" (Alle an Bord!), so das Motto des diesjährigen Bewerbs, der das erste Mal in seiner Geschichte in Portugal über die Bühne geht. In der Altice Arena in Lissabon treten insgesamt 43 Länder gegeneinander an. Aus beiden Halbfinale steigen je zehn Länder auf und treffen im Finale auf die fünf Fixstarter Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien sowie Gastgeber Portugal. Insgesamt sind also wieder 26 Kandidaten im Finale vertreten.

DER STANDARD wird – wie bereits am Dienstag – auch das zweite Halbfinale des Song Contests sowie das Finale mit Livetickern begleiten. Wir sehen uns am Donnerstagabend um 20 Uhr, das Spektakel beginnt dann pünktlich um 21 Uhr! (red, 9.5.2018)

