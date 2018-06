WM live: Frankreich vs. Australien, Sa., 12 Uhr

Titel-Mitfavorit Frankreich steigt am Samstag (12.00 Uhr MESZ) in Gruppe C mit einer vermeintlich leichten Aufgabe in die Fußball-WM in Russland ein. Australien ist in der Kasan-Arena der erste Gradmesser für die "Equipe Tricolore", die sich gegen den Außenseiter aus "Down Under" keine Blöße geben will.

Harte Gegenwehr erwartet

Dennoch ist der französische Teamchef Didier Deschamps auf harte Gegenwehr eingestellt. "Die Australier sind gut organisiert und nicht nur aufs Verteidigen konzentriert. Sie haben eine Angriffs-Mentalität, darauf müssen wir vorbereitet sein", warnte der Weltmeister-Kapitän von 1998, der noch um die an Knieblessuren laborierenden Verteidiger Djibril Sidibe und Samuel Umtiti bangt.

Speziell in der Offensive verfügt Deschamps über eine Schlagkraft wie nur wenige andere Teams bei dieser Endrunde. Jüngste Trainingseindrücke ließen darauf schließen, dass die Sturmreihe von Ousmane Dembele, Antoine Griezmann und Kylian Mbappe gebildet wird – für Spieler wie Olivier Giroud oder Thomas Lemar bleibt wohl nur ein Platz auf der Bank.

