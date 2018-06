WM: Marokko vs. Iran, ab 17 Uhr

Zwei Tage nach der Niederlage bei der Vergabe der WM 2026 soll das marokkanische Nationalteam die Stimmung daheim wieder heben. Zum Auftakt der Gruppe B kann das in St. Petersburg gegen den Iran durchaus gelingen. Das Gros der "Löwen vom Atlas" um Kapitän Medhi Benatia von Juventus Turin ist in Europa ausgebildet, ja nicht einmal in Marokko geboren.Bei der letzten WM-Teilnahme 1998 in Frankreich rekrutierte sich das Team noch durchwegs aus gebürtigen Marokkanern.

Marokko Titelträger der Nationenmeisterschaft

In absehbarer Zeit soll der Weg auch wieder dahin führen. In der afrikanischen Nationenmeisterschaft, die seit 2009 alternierend mit dem Afrika Cup ausgespielt wird und zu der nur Spieler antreten dürfen, die in den nationalen Ligen unter Vertrag stehen, ist Marokko Titelträger.

"Teamspirit"

"Das Wichtigste ist der Teamspirit. Wenn der stimmt, ist die Herkunft der Spieler egal", sagte Marokkos französischer Coach Hervé Renard vor dem Duell gegen die Iraner, die nach der sogenannten "Nike-Affäre" besonders motiviert sein sollen. Der US-Konzern hatte wegen der US-Sanktionen kurzfristig die Bereitstellung des Schuhwerks eingestellt. In ihrer Not haben die Iraner Klubkollegen um deren Schuhe gebeten oder sich selbst Schuhe gekauft.

Vorschau:

Marokko vs. Iran: Diaspora und die Nike-Affäre

Interaktiv: Fragen und Antworten zur Fußball-WM 2018

Public Viewing in Österreich

WM-Tippspiel

Spielplan zur WM 2018 in Russland als PDF zum Download und Ausdrucken

Alle Teilnehmer der Fußball-WM

WM-Stadien im Überblick

Alle Artikel zur Fußball-WM 2018 auf unserer Themenseite