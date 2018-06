WM: Ägypten vs. Uruguay, Fr. 14 Uhr

Im ersten Auftritt bei einer Fußball-Weltmeisterschaft nach 28 Jahren Pause herrscht in Ägypten Ungewissheit. Spielt er oder spielt er nicht?, lautet die Frage beim Afrika-Cup-Rekordsieger vor dem ersten WM-Spiel in Russland. Erwartet wird, dass Mohamed Salah gegen Uruguay am Freitag (14.00 Uhr) in der Startelf fehlt. Die Südamerikaner setzen in der Jekaterinburg-Arena indes auf ihren Paradesturm.

Uruguay als Favorit auf Platz eins

In der vermeintlich leichtesten WM-Gruppe sind Russland und Saudi-Arabien die übrigen Kontrahenten. Uruguay gilt als Favorit auf Platz eins. Die Mannschaft von Langzeit-Teamchef Oscar Tabarez (seit 2006) vertraut auf eine bewährte Achse. Sie hat eine schier unüberwindbare Abwehr und mit Luis Suarez und Edinson Cavani zwei Weltklasse-Stürmer in ihren Reihen.

Maue Vorbereitung

Ägyptens Coach Hector Cuper weiß um die Stärke des Gegners. "Aber unsere Spieler sind enthusiastisch und haben das Verlangen, alles zu geben", betonte der Argentinier, der die Nordafrikaner zur ersten WM-Teilnahme seit 1990 geführt hat. Der letzte Test gelang nicht wirklich. Ohne den seit dem Champions-League-Finale an der linken Schulter verletzten Liverpool-Topstürmer Salah gab es ein 0:3 gegen Belgien. Beim 0:0 gegen Kolumbien und 1:1 gegen Kuwait blieb Ägypten ohne seinen Star offensiv ebenfalls mau.

