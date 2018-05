Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat im Kampf um den Klassenerhalt bei der A-WM in Dänemark Verstärkung erhalten. NHL-Stürmer Michael Raffl von den Philadelphia Flyers ist am Sonntagabend in Kopenhagen angekommen, hat am Montag das Training absolviert und ist bereit für die Partie gegen die Slowakei am Dienstag (16.15 Uhr).