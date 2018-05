Eishockey-WM live: Österreich vs. Russland, So., 12.15 Uhr

Nachdem sich das Team von Roger Bader zum Auftakt der Eishockey-WM am Samstag gegen die Schweiz in Kopenhagen erst nach Verlängerung 2:3 geschlagen geben musste und dabei einen Punkt mitnahm, wartet am Sonntag mit der Sbornaja ein ganz unangenehmer Gegner, gegen den es mit ziemlicher Sicherheit noch etwas schwieriger wird, etwas zu ernten.

Doch das ÖEHV-Team hat in Partie eins Selbstvertrauen getankt und in Goalie Bernhard Starkbaum einen sicheren Rückhalt. Der 32-Jährige beeindruckte gegen die Eidgenossen mit zahlreichen unglaublichen Saves, er wird auch gegen die Russen immer wieder im Mittelpunkt stehen.