Red Bull Salzburg kann am Sonntag (16.30 Uhr) vor eigenem Publikum den historischen fünften Fußball-Meistertitel in Folge fixieren. Verfolger Sturm Graz will die Party des überlegenen Leaders aber im Spiel der 33. Bundesliga-Runde zumindest um eine Woche aufschieben. Es ist das erste von zwei direkten Duellen innerhalb von vier Tagen. Am Mittwoch (20.30 Uhr) steigt in Klagenfurt das Cup-Finale.