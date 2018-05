Eishockey-WM live: Schweiz vs. Österreich, Sa., 12.15 Uhr

Das ÖEHV-Team startet bei der WM der Top-Division in Dänemark die Mission Klassenerhalt. Bei der WM 2015 in Tschechien verbuchte die ÖEHV-Auswahl Überraschungserfolge und bezwang die Schweiz 4:3 nach Penaltyschießen. Später wurde auch noch Deutschland 3:2 geschlagen und zwar wieder nach Penalties. Den Klassenerhalt schaffte man dennoch nicht.

Diesmal soll es erstmals seit 2004 wieder einmal so weit sein. Unter der Leitung von Teamchef Roger Bader will man den Verbleib in der Elitegruppe fixieren.