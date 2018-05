Forum+: Der 101. Giro d'Italia beginnt

Der 101. Giro d'Italia

Eines der wichtigsten Straßenrennen im Radsport steht an. Der italienische Klassiker Giro d'Italia wird in Jerusalem gestartet. Unter dem Hashtag #giro101 diskutieren in den letzten Wochen die Fans des Straßenradsports über alles Wichtige zum Giro in allen sozialen Netzwerken. Auch im STANDARD gibt es dazu in diesem Forum+ die Gelegenheit. Drei Etappen finden in Israel statt, bevor der Tross nach Italien übersiedelt und nach insgesamt 21 Etappen in Rom über die Ziellinie fährt.

Welche Österreicher fahren mit?

Mit dabei sind heuer drei Österreicher: Patrick Konrad und Felix Großschartner vom Bora-Team sowie Georg Preidler treten auf dem Weg nach Rom in die Pedale.

Wie kann ich hier mitmachen?

Für alle, die den Giro nicht alleine anschauen wollen, sondern sich dabei unterhalten und austauschen möchten, bietet dieses Forum+ den idealen Ort. Postet eure Favoriten, Siegertipps und stellt Fragen an unsere Tickeranten Père Lachaise und Peter Snakey Pan. Sollte jemand Interesse haben hier mitzuwirken, kann er oder sie gerne an georg.mahr@derstandard.at schreiben.