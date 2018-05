63. Song Contest: Erstes Halbfinale ab 20 Uhr im Liveticker

Cesár Sampson, Österreichs Vertreter beim Eurovision Song Contest 2018, wird im ersten Halbfinale am Dienstag in Lissabon mit 18 Ländern um den Einzug ins Finale am Samstag kämpfen. Mit seinem Lied "Nobody But You" will er eines der 20 Finaltickets lösen.

Unter dem Motto "All Aboard!" (Alle an Bord!) treten in der Altice Arena insgesamt 43 Länder gegeneinander an. Aus beiden Halbfinale steigen je zehn Länder auf und treffen im Finale auf die fünf Großzahler Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien sowie Gastgeber Portugal. Insgesamt sind also wieder 26 Kandidaten im Finale vertreten.

Der Song Contest geht das erste Mal in seiner Geschichte in Lissabon über die Bühne. Schließlich hatte Portugal trotz 49 Teilnahmen seit 1964 den ESC noch nie gewonnen, bis Salvador Sobral mit "Amar pelos dois" im Vorjahr in Kiew triumphierte.

DER STANDARD wird – wie jedes Jahr – den Song Contest mit Livetickern begleiten. Wir sehen uns am Dienstagabend um 20 Uhr, das erste Halbfinale beginnt dann pünktlich um 21 Uhr! (red, 3.5.2018)

