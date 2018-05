Live: AS Roma vs. Liverpool, Mi., 20.45 Uhr

AS Roma braucht erneut ein Wunder. Vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen Liverpool am Mittwoch sehnt daher AS-Roma-Coach Eusebio Di Francesco die nächste Champions-League-Sensation herbei. "Wir müssen daran glauben und mit dieser Mentalität, diesen Fans und dieser Leidenschaft ein neuerliches Wunder schaffen", erklärte Di Franceso, dessen Elf im Heimspiel ein 2:5 aufholen will. Ähnliches war den Römern erst im Viertelfinale gelungen. Nach einem 1:4 beim FC Barcelona, sicherte man sich mit einem 3:0 noch den Aufstieg.

Nach den schweren Ausschreitungen beim Hinspiel in Liverpool hat Roms Vereins-Ikone Francesco Totti vor dem Rückspiel an die Roma-Fans appelliert. "Die Welt blickt nach Rom, und wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen. Wir sind die Botschafter Roms und haben eine große Verantwortung in und außerhalb des Olympiastadion", schrieb Totti auf der Webseite des Klubs.