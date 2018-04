Real Madrid vs. Bayern München live, Di. 20.45 Uhr

Der FC Bayern München braucht für den Final-Einzug in der Fußball-Champions-League einen großen Halbfinal-Abend gegen Real Madrid. Man müsse einen heldenhaften Kampf liefern, um Erfolg zu haben, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Tag vor dem Rückspiel am Dienstag.

1:2 im Hinspiel

Nach dem 1:2 im Hinspiel vor einer Woche hat der deutsche Meister im Estadio Bernabeu praktisch ein Wunder zu vollbringen. "Wir müssen mit kühlem Kopf und heißem Herz da antreten", forderte Rummenigge. "Es geht wahrscheinlich nur mit Arbeit, Mut, Leidenschaft und viel Kampf, und ich hoffe, dass wir dann ein bisschen mehr Glück haben als am letzten Mittwoch."