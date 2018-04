Nach fünf Ligasiegen in Folge hat Rapid Blut geleckt. Im Schlagerspiel der Fußball-Bundesliga am Wochenende wollen die Wiener am Sonntag (16.30 Uhr/live ORF eins, Sky) auch bei Sturm Graz das Maximum holen. Mit einem Erfolg in der Merkur Arena würde Rapid dem Tabellenzweiten bis auf zwei Zähler nahe rücken und sich die Chance auf den Startplatz in der Champions-League-Qualifikation eröffnen.