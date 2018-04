Deutsche Liga live: Bayern vs. Frankfurt, Sa., 15.30 Uhr

Während die Bayern längst den Meistertitel in der deutschen Bundesliga in der Tasche haben und selbstverständlich auch nächste Saison wieder in der Champions League antreten werden, hoffen die noch von Niko Kovač trainierten Frankfurter noch auf die Qualifikation für einen internationalen Bewerb. Die auf Platz sieben rangierende Eintracht liegt nur einen Punkt hinter den Rasenballern aus Leipzig, die aktuell jenen Platz einnehmen, der für die Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League genügen würde.

Für die Frankfurter bleibt allerdings noch eine weitere Chance, mit dem Gewinn des Pokalfinales, in dem man am 27. Mai im Berliner Olympiastadion erneut auf Bayern München trifft, würde man automatisch in die Gruppenphase der Europa League einziehen.