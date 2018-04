Buwog-Prozess live: Meischberger zur Millionenprovision

Am Mittwoch geht die Einvernahme von Walter Meischberger weiter. Seit 9.30 Uhr berichtet Renate Graber wie gewohnt live aus dem Gerichtssaal. Derzeit fragt immer noch Richterin Marion Hohenecker – und zwar zur Millionenprovision, die bei der 2004 erfolgten Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) floss.

Grasser, Meischberger Hochegger und Plech sollen bei der Privatisierung laut Anklage insgesamt fast 10 Mio. Euro als Schmiergeld erhalten haben. Laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war es Schmiergeld, damit das "Österreich-Konsortium" aus Immofinanz, RLB OÖ und anderen bei der durchs Finanzministerium durchgeführten Privatisierung den Zuschlag für die Bundeswohnungen erhielt. Grasser, Meischberger und Plech weisen die Vorwürfe zurück, Hochegger hat ein Teilgeständnis abgelegt.

Richterin Hohenecker interessiert sich für das Beziehungsnetzwerk der Hautangeklagten. Sie will wissen, wie Immobilienmakler Ernst Plech und Immofinanz-Chef Karl Petrikovics zueinander standen. Meischberger sei sehr eng mit Plech gewesen, Plech habe Petrikovics beim traditionellen Businesscocktail bei Plech kennengelernt, erfahren wir. Er erinnert sich, weil dort australische Bilder ausgestellt waren und weil der Vorbereitungsaufwand in der Familie Plech so groß gewesen sei.

Meischberger sagt heute auch, dass er damals davon ausgegangen sei, dass die Provision – ein Prozent der Barsumme des Kaufpreises – vom gesamten Österreich-Konsortium getragen werde.

Am Dienstag hat sich der frühere Lobbyist selbst als wichtigen politischen Berater Grassers dargestellt, er sei damals im Finanzministerium aus- und eingegangen. Geheime Informationen zur Buwog-Privatisierung habe er aber von Kärntens Landeshauptmann Jörg Haider und nicht von Grasser bekommen.

Meischberger wurde am Dienstag ausschließlich von Hohenecker einvernommen. Der frühere FPÖ-Spitzenpolitiker gab sich redselig und plauderte äußerst selbstbewusst über seine, nach eigenen Angaben, großen Leistungen bei der Beratung zur Privatisierung der Bundeswohnungen. Dabei sei er "wegen seiner Nähe zu Grasser" im Hintergrund gestanden, der Kontakt mit Immofinanz und RLB OÖ sei nur über den mitangeklagten Peter Hochegger gelaufen.

Meischberger verglich Grasser mit einem "Magneten", um den sich die Menschen wie "Eisenspäne" ausgerichtet hätten – er selbst sei dazwischen gestanden. (red, gra, 25.4.2018)