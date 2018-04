Grasser-Prozess live: Meischberger am "heißen Stuhl"

Wien/Linz – Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere wird diese Woche wieder der Zweitangeklagte, Walter Meischberger, befragt. Diese Woche sind drei Verhandlungstage, von Dienstag bis Donnerstag, angesetzt. Am Dienstag, dem 30. Verhandlungstag im Prozess, wird vermutlich nur Richterin Marion Hohenecker ausführlich fragen. Aber auch die anderen Berufsrichter, die Schöffen (Laienrichter), die Privatbeteiligten, die Staatsanwälte und die Verteidiger der übrigen Angeklagten haben ein Fragerecht. Beobachter rechnen daher damit, dass Meischberger alle drei Tage am "heißen Stuhl" sitzen wird.

Meischberger sieht sich nicht schuldig



Der frühere FPÖ-Spitzenpolitiker und Trauzeuge Grassers wird zunächst zu den Vorwürfen der Bestechung bzw. Beitragstäterschaft an der Geschenkannahme durch Grasser einvernommen. Meischberger sieht sich nicht schuldig.

Meischberger soll als Mittelsmann Grassers agiert haben und geheime Informationen weitergegeben haben, die bei der Privatisierung der Bundeswohnungen vom siegreichen Bieter mit fast 10 Mio. Euro belohnt worden seien. Demgegenüber meint Meischberger, es habe sich nicht um Korruption gehandelt, sondern er sei für seine eigene wertvolle Arbeit in Verbindung mit seinem Netzwerk in FPÖ-Politikerkreisen bezahlt worden. Die Information, wieviel das Konsortium für die Bundeswohnungen mindestens bieten solle, habe er nicht von Grasser sondern vom – mittlerweile verstorbenen – Kärntner Landshauptmann Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) bekommen.

Selbstanzeige und Steuernachzahlung

Als die Zahlung im Herbst 2009 aufflog hatte Meischberger bei der Finanz Selbstanzeige erstattet und in Folge – nach eigenen Angaben – 3,7 Millionen Euro Steuer nachgezahlt. Laut Meischberger floss kein Geld an Grasser und an den mitangeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech.

Meischberger hatte vor zwei Wochen einen ganzen Verhandlungstag lang seine Sicht der Dinge dargestellt. Ab 9.30 Uhr wird wieder getickert. (APA, red, 23.4.2018)