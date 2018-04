Europa League live: Marseille vs. Salzburg, Do., 21.05 Uhr

Salzburg setzt zum großen Coup an. Das Team von Marco Rose steht nach der sensationellen Aufholjagd in der letzten Runde gegen Lazio im Halbfinale. Jetzt will und kann man auch ins Finale. In den Weg stellt sich der französische Traditionsverein Olympique Marseille.

Man kennt einander

Auf die Südfranzosen traf der österreichische Meister schon in der Gruppenphase. Das Heimspiel konnte Salzburg 1:0 gewinnen, auswärts trennte man sich im letzten Gruppenspiel mit 0:0. Marseille setzte sich im Viertelfinale gegen RB Leipzig durch.

Rückblick:

Wunder von Salzburg: Bullen nach 4:1 gegen Lazio im Halbfinale

Starkes Spiel, aber keine Tore zwischen Marseille und Salzburg