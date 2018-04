Champions League Live: Bayern vs. Real, Mi. 20.45 Uhr

Es ist angerichtet. Zwei große Favoriten auf den Titel messen sich schon im Halbfinale. Das erste Spiel findet in München statt. Die Bayern wollen naturgemäß vorlegen, der Grundstein zum Aufstieg soll schon im Hinspiel gelegt werden. Immerhin steht noch das Triple auf der Saison-Liste: Der Meistertitel ist schon eingefahren, das Cupfinale gegen Eintracht Frankfurt dürfte jetzt aber erst einmal egal sein. Ob David Alaba dabei ist, steht noch in den Sternen.

Real will retten

Bei Real versucht man jedenfalls über die Königsklasse die Saison noch zu retten. Der Titel soll verteidigt werden. Dazu muss wohl schon in München ein achtbares Ergebnis her. Cristiano Ronaldo und Co. sind jedenfalls bereit.

Rückblick:

Ronaldo rettet Real Madrid gegen Juve ins Halbfinale

Buffon zu Real-Elfer: "Schiri hat Mistkübel statt Herz"