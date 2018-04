Champions League Live: Liverpool – Roma, Di. 20.45

Ganz so stand das nicht auf dem Plan. Sowohl Liverpool, als auch die Roma waren in ihren Viertelfinalspielen Außenseiter. Während Liverpool schon im Hinspiel gegen Manchester City den Grundstein legte, musste die Roma gegen den FC Barcelona im Rückspiel über sich hinauswachsen und schaffte die große Überraschung, also den Aufstieg.

Alle Augen auf Salah

Jetzt treffen die Teams, mit denen zuvor nicht viele gerechnet hatten, aufeinander. Liverpool ist an der Anfield Road irgendwie immer Favorit. Gegen die Römer baut das Team von Jürgen Klopp vor allem wieder auf Goalgetter Mohamed Salah. Der Ägypter ist in dieser Saison die Überraschung und der Torgarant. In der Champions League hat er bereits acht Mal getroffen. Besonders brisant dabei ist, dass Salah ausgerechnet von Rom zu Liverpool wechselte. Auf der anderen Seite möchten die Italiener natürlich zeigen, dass sie in England bestehen kann.

Rückblick:

