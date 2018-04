Chat mit Sora-Forscher Christoph Hofinger zur Salzburg-Wahl

Wien – Zwei Wahlen wurden am vergangenen Sonntag geschlagen: Bei der Landtagswahl in Salzburg triumphierte die ÖVP unter Landeshauptmann Wilfried Haslauer, die SPÖ verliert zwar, landet aber doch noch (knapp) vor der FPÖ. Die Neos schafften den Einzug in den Landtag, massiv verloren haben die Grünen.

In der Stadt Innsbruck, deren Gemeinderat ebenfalls gewählt wurde, wurde die Partei, die bei der Nationalratswahl im Oktober den Einzug nicht schaffte, dagegen stärkste Partei.

Wie ist das unterschiedliche Abschneiden der Grünen zu erklären, was bedeutet das Salzburger Ergebnis für die Bundespolitik, wie muss Landeshauptmann Haslauer nun die Suche nach einem Koalitionspartner anlegen?

Sora-Forscher Christoph Hofinger beantwortet ab 13 Uhr die Fragen der User im STANDARD-Chat – posten Sie jetzt Ihre Fragen! (red, 23.4.2018)