Mitdiskutieren bei "Grill den Profi" mit Roland Trettl

Die Show

Profikoch trifft auf Promiköche: Ein Profi wird von drei Promis, die von einem Coach unterstützt werden, auf die Probe gestellt. Drei Gänge müssen auf die Teller, dem Profi werden die Zutaten erst in der Kochshow präsentiert. Die Sendung läuft am Sonntag, 27. Mai, von 20.15 bis 23.35 Uhr auf Vox.

Die Köche

Ali Güngörmüs erhielt 2006 einen Michelin-Stern für seine Arbeit im "Le Canard Nouveau" in Hamburg. Heute betreibt er in München das Restaurant "Pageou".

Roland Trettl sammelte einen Michelin-Stern in Mallorca (Ca’s Puers) und in Salzburg (Restaurant Ikarus im Hangar-7). Das TV-Publikum kennt ihn aus "Kitchen Impossible", "The Taste" oder "First Dates – Ein Tisch für zwei".

Nelson Müller ist Inhaber des Restaurants Schote, das einen Michelin-Stern hat. Im "Müllers an der Rü" hat er bodenständige Hausmannskost auf der Karte.



Die Juroren

Bewertet werden die Gerichte von drei Juroren: Spitzenköchin Maria Groß, Manager Reiner Calmund und Sommelier Gerhard Retter. (sb, 20.4.2018, Update: 27.4.2018, 6.5.2018, 11.5.2018, 20.5.2018, 25.5.2018)

