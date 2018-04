Bundesliga Live: Rapid vs. Admira, So. 16.30

Sechs Punkte trennen die fünftplatzierte Admira vom Dritten Rapid. Für Rapid-Offensivmann Louis Schaub vor dem Duell der beiden Teams am Sonntag (16.30 Uhr/live ORF eins) nicht genug. "Wir müssen drei Punkte holen und die Admira abschütteln", betonte der 23-Jährige. Ähnliches gilt für die Cup-Enttäuschung vom Mittwoch, wo im Halbfinale die letzte Titelchance der Saison verspielt wurde.

Das 2:3 n.V. bei Sturm Graz nach zweimaliger Aufholjagd tat "weh", wie Schaub nach seinem 200. Pflichtspiel für die Hütteldorfer betonte. Mittelfeldmotor Stefan Schwab war am Tag danach aber schon wieder zuversichtlich, die bittere Niederlage "gut verdauen zu können". Schließlich ist Grün-Weiß in der Liga voll in Fahrt, feierte zuletzt vier Erfolge in Serie – und zeigte sich dabei meist in bester Torlaune: 5:1, 4:2, 2:1, dann das 4:0 im Wiener Derby. "Es geht jetzt in den letzten Runden darum, den dritten Platz abzusichern", erklärte Schwab.

Wankelmütig

Im Gegensatz zu Rapid agierte die Admira in jüngster Zeit recht wankelmütig und wurde vom LASK auf Platz fünf verdrängt. "Die Admira spielt eine sensationelle Saison. Die Leistungen haben in der vergangenen Wochen aber geschwankt, sie sind schwer auszurechnen", meinte Djuricin. Der 43-Jährige ist jedenfalls gewarnt: Drei der jüngsten vier Duelle verlor Rapid – allerdings stets in der Fremde. Im Allianz-Stadion gewann der Rekordmeister zuletzt im Oktober 2017 dank eines Schaub-Tors mit 1:0.

Rapid will die Admira abschütteln