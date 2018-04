Salzburg-Wahl live: Fulminanter Sieg für Haslauer-ÖVP, Grünen-Chefin Rössler tritt zurück

Die ÖVP konnte am Sonntag bei der Landtagswahl in Salzburg kräftig zulegen: Die Partei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer kam auf knapp 37,7 Prozent. Die SPÖ musste ein Minus hinnehmen, konnte mit 20,1 Prozent aber den zweiten Platz knapp vor der FPÖ verteidigen. Die Freiheitlichen blieben hinter den auch selbst gesetzten Erwartungen zurück, sie kamen mit einem Plus auf 19 Prozent.

Die großen Wahlverlierer sind die Grünen, sie halbierten sich auf 9,1 Prozent. Die grüne Spitzenkandidatin und bisherige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler stellte ihren Rücktritt in den Raum. Neu im Landtag vertreten sind die Neos, sie kamen mit Spitzenkandidat Sepp Schellhorn auf 7,2 Prozent.

Haslauer kündigte am Sonntag an, mit allen Landtagsparteien sprechen und binnen zehn Tagen entscheiden zu wollen, mit wem er Regierungsverhandlungen führen werde. Die ÖVP und ihr bisheriger Partner, die Grünen, kommen auf keine Mehrheit mehr, eine Dreierkoalition ÖVP-Grüne-Neos wäre möglich. SPÖ und FPÖ bekräftigten beide, als Koalitionspartner zur Verfügung zu stehen.

Die aktuelle Hochrechnung sieht folgendes Ergebnis:

ÖVP – 37,7 % – 15 Mandate

SPÖ – 20,1 % – 8 Mandate

Grüne – 9,1 % – 3 Mandate

FPÖ – 19,0 % – 7 Mandate

Neos – 7,2 % – 3 Mandate

FPS – 4,6 %

MAYR – 1,8 %



Schwankungsbreite der Hochrechnung: 0,3 % – Wahlbeteiligung 64,1 %

