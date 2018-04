Salzburg-Wahl live: Fulminanter Sieg für Haslauer-ÖVP, Grünen-Chefin Rössler tritt zurück

Die Salzburger Landtagswahl hat einen klaren Wahlsieg für die ÖVP von Landeshauptmann Wilfried Haslauer gebracht – und der ist mit rund 38 Prozent etwas deutlicher ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Schwere Verluste musste dagegen Haslauers bisheriger Grüner Koalitionspartner einstecken, auch die SPÖ musste überraschend Federn lassen. Die FPÖ hofft auf eine Regierungsbeteiligung, die Neos sind in den Landtag eingezogen.

Die grüne Landesrätin Astrid Rössler hat noch am Wahlabend ihren Rücktritt angeboten. 390.000 Menschen waren am Sonntag in Salzburg wahlberechtigt.

Die aktuelle Hochrechnung sieht folgendes Ergebnis:

ÖVP – 37,7% – 15 Mandate

SPÖ – 20,1% – 8 Mandate

Grüne – 9,1% – 3 Mandate

FPÖ – 19,0% – 7 Mandate

Neos – 7,2% – 3 Mandate

FPS – 4,6%

MAYR – 1,8%



Schwankungsbreite der Hochrechnung: 0,8 % – Wahlbeteiligung 63,6 %

Ebenfalls am Sonntag finden in Innsbruck die Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahlen statt.