Der Gegner von Dominic Thiem im Achtelfinale des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo heißt Novak Djokovic. Der Serbe besiegte am Mittwoch den kroatischen Jungstar Borna Coric nach 2:16 Stunden mit 7:6 (2), 7:5. Damit kommt es am Donnerstag zum siebenten Kräftemessen Thiems mit Djokovic.