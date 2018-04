Dortmund vs. Leverkusen, Sa., 18.30 Uhr

In der 31 Runde wartet auf Borussia Dortmund ein weiteres wichtiges direktes Duell im Rennen um die Champions-League-Plätze. Musste sich die Stöger-Elf letzte Woche im Derby gegen Schalke recht deutlich geschlagen geben, wartet im heimischen Westfalen-Stadion nun das Kräftemessen mit Bayer Leverkusen.

Die Gäste zogen mit einem 4:1 gegen Frankfurt in der Tabelle an Dortmund vorbei auf den dritten Platz. Der BVB liegt auf dem letzten Rang, der noch zur Teilnahme an der Millionenliga qualifiziert – Leipzig, Hoffenheim und Frankfurt liegen jedoch mit vier bzw. fünf Punkten Rückstand noch auf Schlagdistanz mit den Gelb-Schwarzen.