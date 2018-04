Sturm vs. Rapid, Mi., 20.30 Uhr

Im Halbfinal-Schlager (die zweite Partie bestreiten ebenfalls am Mittwoch Mattersburg und Titelverteidiger Salzburg) empfängt der Tabellenzweite der Bundesliga den Dritten. Zum ersten Mal seit der Saison 2014/15 stehen vier Bundesligisten in der Runde der letzten Vier. Sowohl Sturm (3:0 gegen Mattersburg), wie auch Rapid (4:0 im Derby) gehen mit dem Rückenwind eines Sieges in die Partie. Der Pokal ist für beide Klubs die einzige Chance, in dieser Saison einen Titel zu gewinnen, zu weit ist RBS in der Liga bereits enteilt.

Die Grazer haben gegen Rapid in der laufenden Saison noch nie verloren, in Wien holte Sturm in der Liga einen 2:1-Sieg, sowie ein 1:1-Remis. In der heimischen Merkur Arena gab es ein 0:0.