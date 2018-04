Buwog-Prozess live: Causa Terminal Tower ist fertig

Wien – Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere stand auch am 28. Verhandlungstag der Bestechungsverdacht des Ministers beim Bauprojekt Linzer Terminal Tower im Fokus. Der angeklagte Ex-Geschäftsführer der Raiffeisen Leasing pochte darauf, dass die 200.000 Euro-Zahlung an den Baukonzern Porr für eine bessere Finanzierung des Projekts erfolgten.

Laut Anklage wurden jedoch 200.000 Euro Bestechungszahlung an Grasser von der Porr dem Gesamtprojekt rückverrechnet, so dass jeder der drei Projektpartner – neben Porr auch Raiffeisen Leasing und RLB OÖ – einen Teil davon bezahlten. Grasser sei bestochen worden, damit sich die Finanz, ein guter Mieter, in das Bürohaus einmiete, so der Tenor der Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. In einer anonymen Anzeige wurde genau dies so beschrieben.

Der Angeklagte empörte sich über diese anonyme Anzeige und vermutete dahinter einen früheren Mitarbeiter. In der ausführlichen Befragung durch Richterin Marion Hohenecker versuchte er auch diverse Schreiben und E-Mails herunterzuspielen, in denen vom Angeklagten auf Gespräche des damaligen Porr-Chefs Horst Pöchhacker mit dem Makler Ernst Karl Plech – ein "Intimus" von Grasser laut einem dieser E-Mails – Bezug genommen wurde. Er habe nicht gewusst, worüber Pöchhacker und Plech geredet hätten. Er brachte auch schwer nachvollziehbare Erklärungsversuche – was einen der Mitangeklagten zur Äußerung veranlasste, das sei "grotesk".



Auch Oberstaatsanwalt Alexander Marchart nahm die Erklärungsversuche des Angeklagten zur 200.000 Euro-Zahlung an die Porr genau unter die Lupe. Die Befragung der Angeklagten, die nur in der Linzer Causa Terminal Tower beschuldigt sind, wurde am Mittwoch abgeschlossen. Der Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Hohenecker beschloss die Wiedereinbeziehung der Verfahren gegen Ex-Immofinanz Karl Petrikovics, Ex-Immofinanz-Vorstand Christian Thornton und Ex-RLB-OÖ-Vorstand Georg Starzer. Wer am Donnerstag einvernommen wird verriet die Richterin nicht. Prozessbeobachter tippen auf Walter Meischberger. Ab 9:30 berichtet Renate Graber wieder live. (APA, 11.4.2018)