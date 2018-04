Buwog-Prozess live: Linzer Büros und kein Ende

Wien – Nach zwei langwierigen Einvernahmetagen eines Raiffeisen-Leasing-Managers, der sich mehrmals in Widersprüche verwickelt hatte, kam am Dienstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ein ehemaliger Geschäftsführer der Raiffeisen Leasing (mittlerweile pensioniert) auf der Anklagebank zu Wort. Er beschrieb ein Match zwischen der Wiener Raiffeisen Leasing und der Raiffeisen Landesbank OÖ.

Ursprünglich sollte der Linzer Terminal Tower durch ein Zweierkonsortium aus Porr und Raiffeisen Leasing errichtet werden – davon habe aber der RLB OÖ-Chef Ludwig Scharinger Wind bekommen und sich in das Konsortium hineingedrängt, so der angeklagte Ex-Raiffeisen-Leasing-Geschäftsführer heute. Er habe damit überhaupt keine Freude gehabt, weil sich beide Unternehmen, obwohl unterm Raiffeisen-Dach, konkurrenziert haben.

Durch das "Reindrängen" sei das ganze "nicht friktionsfrei" gewesen, erklärte der Geschäftsführer. So seien "die Wiener" nicht einmal zur Gleichenfeier des Turms eingeladen gewesen – aber trotzdem angereist, woraufhin die Begrüßung durch Scharinger "sehr kühl" ausgefallen sei. "Warum habt`s ihr mit`n Bus kommen müssen", habe Scharinger zu den Wienern gesagt.

Der Geschäftsführer hat sich das Verhalten von Scharinger, der ebenfalls angeklagt, aber nach einem Unfall nicht verhandlungsfähig ist, dadurch erklärt, dass Scharinger eben ein "Alphatier" und "Zampano" sei, ohne dem "in Linz nichts gegangen ist".



Im Zuge seiner Befragung durch Richterin Marion Hohenecker berichtete der Geschäftsführer davon, dass eine anonyme Anzeige eines Mitarbeiters gegen ihn eingegangen sei, wonach er und andere gewusst hätten, dass Schmiergeld an den Erstangeklagten Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, dem Zweitangeklagten Ex-FPÖ-Spitzenpolitiker Walter Meischberger, den Drittangeklagten Immobilienmakler Ernst Karl Plech und dem ehemaligen Lobbyisten Peter Hochegger gezahlt worden ist – was nicht stimme und ihn persönlich sehr enttäuscht habe. Die Anzeige sei Mitte 2010 eingegangen, "und an den Haaren herbei gezogen". Am Mittwoch ab 9:30 geht es weiter.