Forum+ zu Bikesport: 25 Jahre Gardasee Bike Festival – Ihre Festival-Highlights?

Wir machen gemeinsam Ticker

Die Redaktion in Gestalt von Bike-Spezialist Steffen Arora und ausgewählte User werden hier sehr eng zusammenarbeiten, um Ihnen spannende technische Neuheiten aus dem Bikebereich, die aktuellen Diskussionen rund um das Thema Fahrrad und die besten Events – egal ob auf Asphalt oder im Wald – näher zu bringen. Ihre Meinung dazu ist sehr gefragt, weshalb wir uns auf einen regen Austausch freuen.

An dieser Stelle werden auch einzelne User mit Expertisen in bestimmten Sparten selbst Threads erstellen und moderieren. So wird User MTB_Life aus Wien News zur dortigen, stetig wachsenden Mountainbikeszene im Wienerwald beisteuern. Shutterbug wiederum ist Pionier der westösterreichischen Vertrider-Szene und ausgewiesener Experte was E-Mountainbike sowie technische Neuheiten angeht.

Natürlich sind wir immer für Ihre Anregungen offen und freuen uns über Tipps, was Sie aus der bunten Welt des Radfahrens besonders interessiert. Dafür entweder direkt hier kommentieren oder an ugc@derstandard.at schreiben.