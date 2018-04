Europa League live: Salzburg vs. Lazio Rom, Do., 21.05 Uhr

Es sieht leider nicht sonderlich gut aus für Red Bull Salzburgs Bemühungen, ins Halbfinale der Europa League vorzustoßen. Nach dem 2:4 im Viertelfinal-Hinspiel bei Lazio in Rom, als man innert drei Minuten zwei bittere Gegentore hinnehmen musste, verlor man am Wochenende in der Liga auch noch 0:1 gegen Aufsteiger LASK und muss nach der verpatzten Generalprobe nun rasch die Negativerlebnisse verdauen um frischen Mutes die Herkules-Aufgabe gegen die Römer angehen zu können.

Weiterlesen

Salzburg will gegen Lazio am Aufstieg "schnuppern"