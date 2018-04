Vegan, Laborfleisch, Gen-Gemüse: Wie werden wir in Zukunft Essen?

Rom/Wien – Wie kommt es, dass Millionen von Menschen hungern, während ein Drittel der Nahrungsmittel, die weltweit produziert werden, im Müll landet? Ist veganes Essen die einzige moralisch und ökologisch einwandfreie Form der Ernährung? Hat Fleischkonsum eine Zukunft? Wie kann die Weltbevölkerung 2050 ernährt werden, die nach heutigen Schätzungen dann 9,8 Milliarden Menschen betragen wird?

Zu Fragen wie diesen steht der Ernährungsexperte Josef Schmidhuber von der UN-Welternährungsorganisation FAO in Rom in unserem Chat Rede und Antwort. Schmidhuber ist stellvertretender Direktor der Abteilung für Handel und Märkte der FAO und forscht zu den Themen Ernährungssicherheit und Zukunft der Lebensmittelproduktion. Er vertritt die Ansicht, dass Genome Editing – eine molekularbiologische Methode, die die gezielte Veränderung von Erbgut ermöglicht – das Potenzial hat, nachhaltiger zu wirtschaften. "Ob es den Hunger schnell bekämpft, hängt aber von vielen Faktoren ab, auch davon, was damit gemacht wird: In welche Anwendungen wird investiert, werden auch Sorten entwickelt, die die Menschen in Niger oder Mali brauchen?"

Der Chat startet am Mittwoch um 12 Uhr – wir freuen uns auf Ihre Fragen! (red, 10.4.2018)