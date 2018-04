Facebook-Datenskandal: Mark Zuckerberg spricht vor US-Kongress

Facebook-Chef Mark Zuckerberg verantwortet sich am Dienstag erstmals im Datenskandal vor dem Kongress. Die Anhörung vor dem Justiz- und Handelsausschuss des Senats ist für den Abend (MESZ) geplant. Sie soll dazu dienen, mehr Licht in die Rolle Facebooks in der Affäre zu bringen. Firmenangaben zufolge könnten persönliche Informationen von bis zu 87 Millionen Nutzern an die britische Politikberatungsfirma Cambridge Analytica zweckwidrig weitergegeben worden sein, um den Wahlkampf von Präsident Donald Trump vor zwei Jahren zu unterstützen.

Schriftliches Schuldeingeständnis

Zuckerberg hat bereits vorab ein schriftliches Schuldeingeständnis eingereicht, in dem er einräumt, bisher nicht genug getan zu haben: "Es war mein Fehler. Es tut mir leid. Ich habe Facebook gegründet, ich leite die Firma, und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert ist."

Auch tausende Österreicher betroffen

Facebook befindet sich in der größten Krise der Unternehmensgeschichte. Begonnen hat diese mit dem Skandal um Cambridge Analytica, das Daten von bis zu 87 Millionen Facebook-Nutzern sammelte und sie etwa für den Wahlkampf von Donald Trump verwendet haben soll. Der Großteil der Betroffenen, 70,6 Millionen, lebt in den USA, aber mehr als 33.000 sollen aus Österreich stammen. Seit Montag sollen betroffene Nutzer auf ihrem Newsfeed darüber informiert werden.

Live

Die US-Konsumentenschutzbehörde FTC und Generalstaatsanwälte von 37 Bundesstaaten ermitteln nun in dem Fall. Facebook hat indes zahlreiche Veränderungen angekündigt.

DER STANDARD wird ab 20 Uhr Zuckerbergs Befragung im US-Kongress live tickern. (red, 10.4.2018)

Nachlese

